Influencer die met ‘duizenden’ mensen gevreeën heeft, waarschuwt mannen om DIT zeker niet te doen (video)

Een Australische influencer geeft in een video een gouden tip mee voor mannen. Ze heeft enorm veel ervaring in bed en merkte al te vaak dat mannen dezelfde fout maakten.

Jade Blair is een sekswerker die beweert dat ze al met duizenden mannen de lakens gedeeld heeft. De 26-jarige influencer uit Queensland stoort zich na die tonnen ervaring aan het feit dat mannen vaak te diep gaan en haar bijgevolg pijn doen.

Tot bloedens toe

Ze kaart de kwestie in een TikTok-video aan omdat heel wat vrouwen hier last van ondervinden. “Als je de baarmoedermond blijft raken – en al zeker als je het minutenlang hard en snel doet – doet dat gewoonweg pijn bij de vrouw. Je kan er zelfs door beginnen te bloeden. Probeer het gewoon rustig aan te doen en verander eventueel van positie zodat je de baarmoedermond niet raakt”, legt ze uit.

Soms niet diep genoeg

Blair voegt eraan toe dat sommige mannen gewoonweg te groot geschapen zijn en zich dan beter moeten aanpassen. “Mannen hebben een fascinatie om de grootste jongeheer te hebben. Maar onthoud dan dit: de vagina is meestal rond de 10 tot 15 centimeter diep. Dat is het. Dus als je geslachtsorgaan langer dan dat is, dan moet je beseffen dat hij er gewoon niet volledig in past”, klinkt het.

Herkenbaar

Het filmpje werd inmiddels al meer dan 30.000 keer bekeken. Voor sommige vrouwen is het inderdaad herkenbaar. “Als hij mijn baarmoedermond raakt, ga ik dood van de pijn. De eerste keer dacht ik dat ik naar het ziekenhuis moest”, “Bedankt voor dit nuttige en informatieve advies”, en “Diep en snel is inderdaad het ergste wat er bestaat”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: TikTok